نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور مصر لبحث خطوات مواجهة تحديات الهجرة

يزور نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس سكيناس مصر في الفترة من 26 إلى 28 مارس وستكون هذه الزيارة فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات مثل المهارات والتعليم والتنقل.

وسيناقش المسئول الأوروبي خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة.

وقال بيان صحفي صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ، إن زيارة نائب رئيس المفوضية الأوروبية تبدأ في القاهرة .. مشيرا إلى أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسئولين المصريين وممثلي الحكومة، بما في ذلك مع سامح شكري وزير الخارجية ومحمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

وأضاف البيان أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية سيلتقي أيضا مع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعلاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية.. وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان يلتقي سكيناس بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويزور نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوم الإثنين المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي .

قبل أن يسافر إلى الإسكندرية للقيام بزيارات ميدانية لمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين والمهاجرين بالتعاون مع كاريتاس وخفر السواحل المصري.