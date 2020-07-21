عقـــارات

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الأبراج الشاطئية بـ«العلمين الجديدة» 

شدد على الالتزام بالبرامج الزمنية وتشطيب الواجهات للمباني المختلفة بالمدينة
سحر نصر 1:54 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20 1:54 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، وعدد من قيادات الهيئة والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على ما تم بها من أعمال.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه جولتهم،  بتفقد منطقة «الداون تاون» حيث أكد ضرورة الاهتمام بجودة التشطيبات بكل المبانى، وكذا التزام الشركات المنفذة بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمنطقة.

ثم توجه إلى منطقه الأبراج الشاطئية واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال، وتجول بأحد الأبراج موجهاً بسرعة  الانتهاء من الواجهات، مروراً بالكباري والبواغيز بالمدينة. 

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، المنطقة الترفيهية وتجول بالمباني المقامة بها، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب حول المنطقة، إضافة إلى تفقد منطقة الحي اللاتيني، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الأعمال بالحي، وكذا تفقد كومباوند الـ 700 فدان للوقوف على مدى الالتزام بالجداول الزمنية بالمشروع. 

وفى ختام جولته تفقد نائب رئيس الهيئة، موقع الجامعة الأهلية بالمدينة، وأكد الاهتمام بأعمال اللاند سكيب الخاص بها حيث من المقرر بدء الدراسة بها العام المقبل، كما قام بتفقد مشروع سكن مصر، وشدد على الاهتمام بألوان الواجهات. 

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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