نائب رئيس الكرامة: ترشح عنان حماية لخالد على

أوضح حامد جبر، نائب رئيس حزب “الكرامة” أن ترشح الفريق سامي عنان سيكون بمثابة حمايه لخالد على

وقال جبر في تصريحات لـ”المال”، إن وجود مرشح بهذا الحجم والدعم سيجعل هناك أعين على الانتخابات مما سيجعل المدافعين عن “على” يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وفضح أية ممارسات خاطئة بشكل أفضل

وأضاف جبر أن اجتماع الهيئة العليا للحزب أقر في اجتماعه ترك الحرية لأعضاء الحزب لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة كما يترأي لهم بدون تحديد اسم مرشح بعينه، وهو ما قام به حمدين صباحي مؤسس الحزب اليوم بأن قام بعمل توكيل للمرشح الرئاسي خالد علي اليوم.

وتابع جبر أنه بعد الانتهاء من مرحلة جمع التوكيلات والإعلان عن قائمه المرشحين النهائية من قبل الهيئة العليا للانتخابات سيتم الاجتماع مره أخرى لتحديد المرشح الذي سيدعمه الحزب وأعلن أن المرشح الذي سيدعمه الحزب هو ” الأقرب لينا لن نختار سوى ذلك”.