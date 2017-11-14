نائب رئيس الفياتا: مساع لتنظيم مؤتمر الرام بمصر

السيد فؤاد قال المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى مصر، وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، الذى فاز مؤخرا بمنصب نائب رئيس منظمة «الفياتا» العالمية لمنطقة «الرام» التى تضم الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه يتم التفاوض حاليا مع المنظمة العالمية لتنظيم مؤتمر

السيد فؤاد

قال المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى مصر، وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، الذى فاز مؤخرا بمنصب نائب رئيس منظمة «الفياتا» العالمية لمنطقة «الرام» التى تضم الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه يتم التفاوض حاليا مع المنظمة العالمية لتنظيم مؤتمر منطقة «الرام» للعام المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم التسويق للخدمات اللوجيستية فى مصر، وتحديدا منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى السوق المصرية وتحديدا نشاط النقل واللوجيستيات.

وأوضح أنه يخطط لتوقيع عدد من البروتوكولات مع عدد من الدول، خاصة تنزانيا ودبى والمغرب، لتبادل الخبرات فى نشاط اللوجيستيات، بهدف إيجاد فرص تشغيلية للشباب فى تلك الدول، خاصة أن سوقا مثل دبى تعد من أهم أسواق الشحن، وتعتمد على العاملين الفلبينيين.

يذكر أن «الفياتا» تضم جميع مرحلى البضائع، ووكلاء الشحن على مستوى العالم، وتتخذ من سويسرا مقرا لها وانضمت لها مصر عام 1990.

كان رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية السابق، اللواء مازن نديم، قد فاز فى أكتوبر 2009، بمنصب نائب رئيس «الفياتا» خلال انتخابات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة التى تضم 40 ألف شركة شحن وخدمات نقل عالمية، يمثلون 160 دولة والتى أجريت مؤخرا بمدينة جنيف بسويسرا.

ولفت « مصطفى « إلى أن مصر حصلت مؤخرا على الترخيص الدولى من «الفياتا» لتدريس دبلوم «الفياتا» بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما تم ترشيح عدد من أعضاء شعبة النقل الدولى المصريين، ضمن أعضاء اللجنة العليا للتدريب والاستشارات القانونية بالمنظمة الدولية، بالإضافة إلى ترجمة جميع إصدارات «الفياتا» إلى اللغة العربية، وإهداء نسخ منها للدول العربية.