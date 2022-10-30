نائب رئيس الرقابة المالية: الهيئة خففت القيود بإصدار «القيد المؤقت»‎‎

قال إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقابة تعمل على تخفيف قيود القيد في البورصة من خلال إصدار ما يعرف بالقيد المؤقت، والذي يتم عن طريقه الانتهاء من جميع الإجراءات خلال ٦ أشهر فقط.

وأضاف عزام خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السادس، أن الشركات المقيدة تتمتع بميزة عن غير المقيدة، إذ تمتلك سوقين، الأولية والثانوية، فمن خلال السوق الأولية تستطيع جذب الاستثمار ورفع رأسمال، وإصدار الأسهم والسندات ومن خلال السوق الثانوية أي البورصة، تعمل على تداول تلك الأسهم بشكل يومي.