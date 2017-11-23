نائب رئيس البنك الدولي: مصر ستنجو من التورط في فخ الديون

خاص قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يعتقد أن الاقتصاد المصري سينجو من التورط في فخ الديون الخارجية الضخمة، مشيرا إلى أن مصر مرت بفترات تاريخية من تعاظم الديون الخارجية وتمكنت من تجاوزها. وشدد محي الدين…

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قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يعتقد أن الاقتصاد المصري سينجو من التورط في فخ الديون الخارجية الضخمة، مشيرا إلى أن مصر مرت بفترات تاريخية من تعاظم الديون الخارجية وتمكنت من تجاوزها.



وشدد محي الدين في مقابلة تلفزيونية ببرنامج مساء دي إم سي، على أن الأهم في هذا الأمر هو التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وقال: “كان عندك عظات من الماضي تحتاج إلى تنسيق السياسات هناك ظاهرة أشار إليها البنك الدولي والنقد الدولي هو ارتفاع الديون العامة في الدول النامية، هذا الأمر علاجه يتم عبر توفير موارد بديلة عن الدين والسيطرة على عجز الموازنة”.



وأضاف نائب رئيس البنك الدولي : “هناك تضارب في أرقام الدين الخارجي في وقت من الأوقات من جهات مثل المالية والبنك المركزي ومؤسسات دولية، وتقرير صندوق النقد الأخير أشار إلى أن هناك تحسن متوقع في معدلات الدين العام، مع ذلك يجب تعظيم الأصول المالية وأهمها تراكم احتياطي النقد الأجنبي، وهناك أيضا الصناديق السيادية التي لجأت إليها بعض الدول مثل الكويت وسنغافورة”.



وتابع “مصر تحتاج إلى صندوقين سياديين، أحدهما قد يكون خاص بثروات مصر المستقبلية مثل اكتشافات الغاز، وهو أمر سيعمل على تأمين ثروات مستقبلية بجانب إحتياطي النقد الاجنبي، والصندوق الآخر هو للأصول المملوكة للدولة غير المستغلة والتجربة الماليزية رائدة يمكن الاسترشاد بها”.

وأشار إلى أن هذا الأمر يطمئن مصر على قدرتها نحو سداد التزاماتها الخارجية.



ولفت محي الدين إلى أن الخطر هو ارتفاع وتيرة النمو في الدين الخارجي لكنه ذكر أن تقرير صندوق النقد الأخير يشير إلى تعاظم قدرة الاقتصاد المصري في السيطرة على معدلات الدين الخارجي بالنمو المستدام في الناتج المحلي الإجمالي.



ويقدر الدين الخارجي بـ 79 مليار دولار وفق آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة وهو ما يمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

