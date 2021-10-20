نائب رئيس البنك الأوروبى للإعمار: سأنقل التطورات التى ألحظها كل مرة أزور مصر فيها

وتابع أنه سينقل إلى أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التى يلمسها بمجال التنمية فى كل مرة يزور فيها مصر، مشيداً فى هذا الصدد بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك

قال “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى متابعة نتائج المشاورات التى عقدت بين الجانبين للتحضير للاستراتيجية القُطرية الجديدة قبل اجتماع مجلس إدارة البنك.

وتابع أنه سينقل إلى أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التى يلمسها بمجال التنمية فى كل مرة يزور فيها مصر، مشيداً فى هذا الصدد بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، مع “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد تلك العلاقات تطوراً كبيراً بعد الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.

موضحة أنها تضمنت دعم عدد من المشروعات الكبرى بما فى ذلك تحديث الخط الأول لمترو الانفاق، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75٪ من تمويل التنمية، فيما يستحوذ القطاع الحكومى على 25٪ من تمويل البنك، ولا يزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.