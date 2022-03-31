قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبوالفتوح إن عدد الأسر التي استفادت من الشهادة 18% بلغ 800 ألف اسرة بالبنك الأهلي فقط

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال” أن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغ 235 مليار جنيه في 11 يوم

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر الأسبوع الماضي شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويا يصرف عائدها شهريا

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع اسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ” 1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25% ، 10.25% ، و9.75% على الترتيب كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%