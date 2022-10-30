نائب رئيس البنك الأهلي : 12 مليار جنيه حصيلة شهادات 17.25% في 48 ساعة

كشف يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن حصيلة شهادات البنك ذات فائدة 17.25% لمدة ثلاث سنوات بلغت 12 مليار جنيه على مدار 48 ساعة فقط.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأوضح أن البنك الأهلي قرر طرح شهادات لمدة 3 سنوات معتبرًا أنها الفترة المفضلة للإيداع لدى الشعب المصري بعائد سنوي 17.25% ويمكن الحصول عليه بشكل سنوي أو شهري أو ربع سنوي، وذلك حسب احتياجاته.

وقال:” لو عميل عنده شهادة سابقة وعايز يكسرها عشان الشهادات الجديدة يمكن كسرها بعد 6 شهور”.



وحول الفترة المتوقعة لطرح الشهادات الجديدة، وأضاف: “لم نحدد فترة معينة للشهادة الجديدة ولكن لن تكون لفترة قصيرة”.