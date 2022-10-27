نائب رئيس البنك الأهلي: أتوقع حدوث انفراجة لجميع البضائع في الجمارك خلال الأسبوعين المقبلين (فيديو)

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي ، إن البنك المركزي سمح للبنوك بالتعامل بالمستندات حتي 500 ألف دولار، وتوقع: «أنه خلال شهرين الموضوع هيرجع تاني لأموره الطبيعية”، وبالتالي سيكون من حق العميل حينها فتح اعتماد أو بوالص أو دفعة مقدمة وذلك حسب احتياجاته.

وتوقع أبو الفتوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أنه خلال الأسبوعين القادمين حدوث انفراجة لكل البضائع الموجودة في الموانئ المتراكمة خلال الفترات الماضية، بحيث مع توافر العملة، سيتم استطاعة خروج تلك البضائع بشكل سريع.

ورأي أبو الفتوح أن ارتفاع سعر الدولار إلي 23 جنيها يتماشي مع توقعات سوق المال، حيث إن أغلب الناس كانوا بيسعروا السلع بناء على سعر الدولار الجديد.

وأشار أبوالفتوح إلي أن هناك بعض الشركات لم تقم بتغيير أسعارها خلال الفترة الماضية، وبالتالي ستقوم بتغيير الأسعار حاليًا.

وأوضح أن البنوك الحكومية طرحت شهادات استثمار بـ17.25% بعائد سنوي تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل التضخم.