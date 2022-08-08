نائب رئيس البرلمان العربي: نجاح مصر فى وقف اطلاق النار بقطاع غزة يحظى بتقدير دولى كبير 

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف أن دور ونجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة يحظى بتقدير دولى كبير وحالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.

وقال ” عابد ” فى تصريحات له اليوم أن التدخل المستمر من مصر فى مثل هذه الاحداث يؤكد للعالم كله أن الدور المصرى والتاريخى تجاه القضية الفلسطينية يحظى باهتمام كبير من مصر بقيادة الرئيس السيسى ،مطالباً من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر من اجل انهاء الصراع التاريخى بين الفسطينيبن والاسرائليين والذى استمر لعقود طويلة .

وأكد أن الموقف المصرى نابع من قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية، مؤكداً أن مصر موقفها واضح أمام العالم كله ويتمثل فى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه الشرعية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى ووقف بناء المستوطنات.

تجدر الاشارة الى أنه فى إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية فى قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى وفى ضوء تلك الاتصالات دعت وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل كما تبذل مصر جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.