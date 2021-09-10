سيـــاســة

نائب رئيس البرلمان العربي: احتواء الشباب أساس القضاء على الفكر الإرهابي

علاء عابد: فخورون بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأة في عهد الرئيس السيسي
ياسمين فواز 3:35 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 3:35 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقي علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بعدد من رؤساء البرلمانات العربية، والسكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي، على هامش مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

، والتقي عابد، برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس البرلمان الإماراتي صقر غباش، كما التقي برئيسة البرلمان البحريني فوزية عبد الله يوسف زينل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ومارتن شنجونج السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي .

اقرأ أيضا  السيسي : حريصون على توفير حياة كريمة للفلاح المصري

وأكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، خلال اللقاء علي ضروره التواصل البرلماني خاصة في القضايا المهمة مثل مكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين والوعي وتمكين الشباب والمرأة .

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية وضعت على قائمة أولوياتها تمكين الشباب والمرأة ونحن فخورين بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنهم كانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم وثقة القيادة السياسية فيهم، وحققوا نجاحات كبيرة فى كافة القطاعات التى أسند لهم العمل فيها مما إنعكس بشكل إيجابي على الحياة العامه والسياسية فى جمهورية مصر العربية .

اقرأ أيضا  نائب في مجلس الشيوخ : تطوير ميناء الإسكندرية يساهم في رفع تصنيفه عالميا

وطالب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بعقد مؤتمرات للبرلمانات المحلية الأوربية والعربية لتفععيل قضية الوعي لدي المواطنين .

وأوضح أن الوعي الصحيح بداية القضاء علي الإرهاب وقبول الآخر ونبذ العنف .

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية كانت أولويات القيادة السياسة في مصر، مشيرا إلى أن التجربة المصرية جديرة بالدراسة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أسس لبناء الجمهورية الجديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

بعد الحكم على رفعت الأسد فى فرنسا.. توقعات بمصادرة أصوله البالغة 90 مليون يورو

أحمد فراج 12:02 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

وضعتها على قمة أولوياتها.. رئيس «النواب»: مصر لم تنظر لـ«الإرهاب» كقضية وطنية

ياسمين فواز 12:52 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

رئيس مجلس النواب يلتقي الأشقاء رؤساء برلمانات دول الساحل

ياسمين فواز 12:32 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

وزيرة الهجرة تلتقي الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري (صور)

أحمد اللاهوني 12:04 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين إلى الجنايات لخطفهم الطفل زياد بالإكراه

المال - خاص 11:50 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك زايد – 3 (صور)

أحمد اللاهوني 9:20 م, الخميس, 9 سبتمبر 21