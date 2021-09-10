نائب رئيس البرلمان العربي: احتواء الشباب أساس القضاء على الفكر الإرهابي

التقي علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بعدد من رؤساء البرلمانات العربية، والسكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي، على هامش مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

، والتقي عابد، برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس البرلمان الإماراتي صقر غباش، كما التقي برئيسة البرلمان البحريني فوزية عبد الله يوسف زينل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ومارتن شنجونج السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي .

وأكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، خلال اللقاء علي ضروره التواصل البرلماني خاصة في القضايا المهمة مثل مكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين والوعي وتمكين الشباب والمرأة .

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية وضعت على قائمة أولوياتها تمكين الشباب والمرأة ونحن فخورين بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنهم كانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم وثقة القيادة السياسية فيهم، وحققوا نجاحات كبيرة فى كافة القطاعات التى أسند لهم العمل فيها مما إنعكس بشكل إيجابي على الحياة العامه والسياسية فى جمهورية مصر العربية .

وطالب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بعقد مؤتمرات للبرلمانات المحلية الأوربية والعربية لتفععيل قضية الوعي لدي المواطنين .

وأوضح أن الوعي الصحيح بداية القضاء علي الإرهاب وقبول الآخر ونبذ العنف .

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية كانت أولويات القيادة السياسة في مصر، مشيرا إلى أن التجربة المصرية جديرة بالدراسة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أسس لبناء الجمهورية الجديدة.

