نائب رئيس «الأكاديمية العربية»: تحويل مقر جنوب الوادى للعمل بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية

قال الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقلى البحرى، إنها بصدد عقد المؤتمر النهائى لبرنامج “مايا طاقة” والذى استمر على مدار ثلاث سنوات ، تم خلالها تحقيق إنجازات كثيرة فى مشروعات الاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط” أنه تم إعداد نموذج عن تحويل سوق العامرية للخضر والفاكهة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأضاف نائب رئيس الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقلى البحرى: نسعى لنعميم على مناطق كثيرة فى بلدانا مثل هذا المشروع.

وكشف عبد البارى أنه تم تحويل مقر الأكاديمية العربية فى جنوب الوادى للعمل بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية.

وتابع: إننا نسعى لتحويل أفرع الأكاديمية ولو بشكل جزئى لاستخدام تلك الطاقة، حتى ولو فى تطبيقات معينة.

