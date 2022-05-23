نائب رئيس إيتيدا: خطة لتطبيق تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني على محاضر أقسام الشرطة

قال حازم نبيل، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لتأمين المعاملات الإلكترونية، إن وزارة الاتصالات تستهدف ضم وزارة الداخلية في مشروع إنفاذ القانون لاستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني على محاضر اقسام الشرطة.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي عقدته شركة فيكسد لتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين بالتعاون مع شركة اتصالات مصر لإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني داخل فروع شركة اتصالات مصر.

وأكد نبيل أن عدد الشركات المصدرة لشهادات التوقيع الإلكتروني قي مصر يصل حاليا إلى 4 شركات بجانب وزارة المالية التي تصدر شهادات للموظفين الحكوميين، منوها بأن العمل مع شركة اتصالات مصر وفيكسد لإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني في فروع اتصالات استغرقت مدة تتراوح بين 10 إلي 11 شهر.

ولفت إلى أن أجمالي عدد شهادات التوقيع الإلكتروني المصدرة قفز من 8 آلاف شهادة في عام 2020 إلى 55 الف خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن ايتيدا وزارة الاتصالات تعمل بالتعاون مع جهات الدولة لتفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني ومنها مشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل المسبق الشحنات إلى جانب تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية ضمن مشروع إنفاذ القانون.

ومن جانبه، ألمح حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر أن التوقيع الإلكتروني يعد خطوة علي طريق التحول الرقمي ويستهدف توثيق جميع المعاملات الإلكترونية.