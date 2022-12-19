نائب رئيس «أوبر» العالمية لـ«السيسي»: نفذنا 500 مليون رحلة فى مصر خلال 2022

أعلنت شركة أوبر عن مشاركة توني ويست، النائب الأول لرئيس شركة أوبر ومدير الشئون القانونية للشركة، في لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في واشنطن، وذلك خلال مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبحضور رؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية.

وخلال الحوار المفتوح الذي أقامه الرئيس السيسي مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي، عبّر “ويست” عن إلتزام أوبر المستمر لدعم السوق المصري، قائلًا: “تعتبر مصر من الأسواق الأسرع نموًا والأكثر ديناميكية لدى أوبر. نحن نفخر بوصولنا هذا العام إلى علامة فارقة بإكمال 500 مليون رحلة في مصر، ومساعدة ملايين الركاب على التنقل في مختلف المحافظات وخلق أكثر من 700 ألف فرصة اقتصادية للمصريين. ونحن أيضًا ملتزمون بأن نكون شريكًا رئيسيًا في دعم المشاريع القومية للتنمية بهدف إتاحة تجربة تنقل سلسة للمجتمع المصري بأكمله”.

وأعرب “ويست” عن اهتمام أوبر بتحقيق تأثير اقتصادي أوسع في السوق المصرية، وتضمن ذلك التزام أوبر العالمي بأن تصبح منصة تنقل خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، الأمر الذي انعكس خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم شرم الشيخ، بالإضافة الى إطلاق حلول مدفوعات شاملة ماليًا للسائقين، واختيار مصر لإطلاق العديد من المنتجات لأول مرة عالميًا مثل منتج أوبر شاتل وأوبر شاتل للشركات.