سيـــاســة

نائب : دور البرلمان الجديد المساعدة في استكمال المسيرة الناجحة للاقتصاد المصري

طارق شكري: السيسي نقل مصر من الفوضى إلى الاستقرار واستكمال المؤسسات
ياسمين فواز 9:26 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 9:26 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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قدم المهندس طارق شكري، عضو البرلمان المستقل عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة؛ التحية لأعضاء مجلس النواب المنقضية مدتهم ولرئيس المجلس والوكيلين.

وقال شكري أن المجلس السابق ساعد بشكل كبير على تثبيت أركان الدولة واستقرارها وهيبتها على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

ووجه نائب البرلمان عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر شكراً خاصاً لنواب الدائرة السابقين على ما بذلوه من مجهود في عدد من الملفات الخدمية والسياسية.

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جاء ذلك خلال مشاركة شكري في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي دعاه رئيس الجمهورية للانعقاد صباح اليوم.

وقال المهندس طارق شكري عقب حلفه اليمين الدستورية أنه اليوم تكتمل أركان العضوية النيابية للنواب الجدد ويبدؤون ممارسة مهامهم بعد استكمال أركان المجلس بعد انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه. وأضاف شكري أن المجلس القادم تقع على عاتقه مسئولية تشريعية كبيرة لاستصدار قوانين تساعد على التحسن والتعافي الاقتصادي وأيضاً التقدم والتطوير في المجالات المختلفة والرقمنة والمحافظة على الملكيات والتسجيل.

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وسجل عضو البرلمان رغبته الأولى في مجلس النواب للانضمام للجنة الإسكان حيث عبر عن تطلعه لاقتراح مشاريع قوانين تنظم القطاع العقاري مثل قوانين الصيانة العقارية وقانون المطور العقاري.

وأشار شكري إلى عزمه المشاركة في قوانين تسهيل وحماية وضمانات الاستثمار على نطاق واسع لأن مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية لتتبوأ مكانها كسادس أكبر اقتصاد في العالم وجاذب للاستثمار بحلول عام ٢٠٣٠، وأن دور المجلس هو إرساء القواعد والقوانين التي تساعد وتساهم في التطوير الداخلي والتحسين لاستكمال هذه المسيرة.

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كما وجه المهندس طارق شكري بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر حيث انتقلت مصر من مرحلة الفوضى قبل سبعة سنوات إلى مرحلة الاستقرار واستكمال المؤسسات والبناء الاقتصادي السليم الذي نشعر به ونلمسه في كافة مناحي الحياة والاقتصاد.

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بقلم ياسمين فواز

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