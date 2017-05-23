نائب دمياط الذي انفعل عليه السيسي: حاولت نقل نبض المواطنين ليس أكثر

قال النائب أبو المعاطي مصطفى عن محافظة دمياط في تصريحاته لـ”المال” إن مطالبته للرئيس عبدالفتاح السيسي بتأخير بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه أثناء افتتاح الرئيس مدينة الأثاث في دمياط، اليوم الثلاثاء، جاءت رغبة في نقل نبض المواطنين في الشارع ليس أكثر، رافضا التعليق على انفعال السيسي عليه عقب مداخلته.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، انفعل على أحد المشاركين بافتتاح مدينة الأثاث في دمياط، بعد مطالبته بتأخير بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.

وقال السيسي بعد أن أنهى الرجل مداخلته: “أنت مين؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه؟ لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس”.

وأضاف السيسي: “الدولة لا تقوم بالعواطف، الكلام ده غير دروس، قرار الزيادة والنقصان غير مرتبط بشخص الرئيس، لكنه مرتبط بخطة للإصلاح الاقتصادي، أنا كان ممكن أسكت وأقولك لأ، لكن لأ”.