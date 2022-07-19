نائب دائرة الزيتون: رائحة الغاز المنتشرة سببت حالات اختناق وذعر ونريد تدخل «البيئة»

قال النائب عمرو رشدي عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون إنه على مدار الفترة الماضية تلقى شكاوى عديدة من سكان الدائرة بانتشار رائحة كثيفة من الغاز نجم عنها حالات اختناق لكبار السن والأطفال فضلاً عن حالة الذعر بين المواطنين.

وكشف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”: أنه حاول الاتصال بطواريء شركة الغاز ولم يحصل على إجابة ناجعة.

وأضاف: “الصراحة إحنا مش عارفين سبب الريحة ومن هو المسؤول عن ذلك حاولت كنائب إيصال صوت أهالي المنطقة وتقدمت ببيان عاجل في جلسة مجلس النواب العام 5 يوليو 2022 لوزيرة البيئة وطالبت بنزول لجنة فورية من وزراتي البيئة والبترول لان القضية هي قضية تلوث بيئي وإلى الان لم يتصل بنا أحد”.

وتابع: “عاوزين نطمئن الناس ونعرف سبب الريحة عشان حالة الذعر بين المواطنين”.