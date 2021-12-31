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نائب «حميات إمبابة»: متحور «أوميكرون» سريع الانتشار لكن لا يمثل خطورة

أوميكرون يشبه في أعراضه نزلات البرد العادية وعلى الجميع الالتزام بالحصول على الأمصال
أحمد صبحي 12:13 ص, السبت, 1 يناير 22 12:13 ص, السبت, 1 يناير 22

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قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الأطقم الطبية قدمت نموذجًا رائعًا في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بداية ظهور الفيروس شهدت حالة من الارتباك؛ لكن سرعان ما تمكن الأطباء وبمعاونة الصيادلة والتمريض في التعامل الجيد مع الأزمة.

وأكد، “الجارحي” في تصريحات لـ”المال”، أن متحور أوميكرون ليس بالخطير، لكنه سريع الانتشار، ويشبه في أعراضه نزلات البرد العادية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات الدولة حول تلقي الأمصال تفاديًا للأعراض الخطيرة التي يسببها الفيروس.

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وأشار، إلى أن جميع الأمصال التي تقدم للجمهور، مؤمنة بشكل كامل، كما أنها خضعت لاختبارات السلامة والجودة، معتبرًا أن الأعراض الناتجة عن المصل تختلف من شخص لآخر، لكن على الجميع أن يتأكد من حرص الدولة على الحفاظ على كل المواطنين.

واعتبر، “الجارحي” أن الأعداد المصابة بكورونا والتي تستقبلها المستشفيات في الفترة الأخيرة، لا تمثل نسبة كبيرة بعد أن نجحت الدولة في إلزام عدد كبير من المواطنين بالحصول على التطعيمات، كما أن متحور كورونا يشبه ما ذكرت نزلات البرد العادية وهو ما يتطلب التغذية الجيدة والراحة بعد استشارة الأطباء.

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وأضاف، مع قدوم فصل الشتاء يتم غلق منافذ التهوية داخل المنازل أو في مكاتب العمل، وهو أمر يساعد على انتشار الفيروس، وبالرغم من ذلك فإن الأرقام الأخيرة التي تعلن عنها وزارة الصحة حول الإصابات أو حالات الوفاة، تؤكد تراجعا كبيرا.

وأوضح، حالات العزل الحرجة المصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات وزارة الصحة لا تتخطي 10%، ومعظمها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ويتم التعامل معها من الفرق الطبية بكل احترافية.

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بقلم أحمد صبحي

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