نائب جمعية رجال الأعمال: مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة

قال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال وأحد كبار المستثمرين العقاريين ، إن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة.

وأضاف فوزى خلال مؤتمر التسويق العقارى المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ، الذى تقيمه شركة إثمار أن السوق العقارية تشهد نشاطا وتطورا خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت عاملا أساسيا فى عمليات التسويق العقارى التى لا غنى عنها.

وأضاف أن التكنولوجيا ساهمت فى تسهيل عمليات البيع والشراء.

وتعد إثمار من الشركات العاملة فى مجال خدمات القطاع العقارى متواجدة فى السوق المصرى منذ عشر سنوات، كما لديها العديد من الخدمات فيما يخص التسويق الالكترونى أو البرامج المتخصصة لإدارة هذه الشركات، ومنها (الأهلى صبور – الشرقيون للتنمية العمرانية –المراسم للاستثمار العقارى – معمار للتطوير العقارى – لاند مارك صبور – وغيرهم العديد من الشركات، ذلك بالإضافة الى عدد كبير من كبار الوكلاء العقاريين التى اعتمدت على خدمات إثمار.

كتب: المرسى عزت وسحر نصر