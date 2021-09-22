سيـــاســة

نائب : تفعيل التدريب البرلماني للنواب يثقل خبراتهم ويعزز الحياة النيابية

المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على" ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه
ياسمين فواز 11:27 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 11:27 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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قال الدكتور أيمن محسب، نائب بمجلس النواب، إن الدورات البرلمانية التى يعقدها معهد التدريب البرلمانى بتوجيهات من المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تهدف فى المقام الأول للارتقاء بمهارات الأعضاء، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويصبح لدينا عضو برلمانى ذو خبرة له باع فى العمل النيابى وواجهة مشرفة للدولة المصرية أمام البرلمانات الدولية.

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ووجه نائب البرلمان ، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والنائبين المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وكيلى المجلس، والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس لدورهم فى تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب، لما سيعود على الأعضاء من إثقال لخبراتهم البرلمانية والتدريب حول توظيف الأدوات البرلمانية والتواصل مع السلطة التنفيذية لممارسة الدور الرقابى والتشريعى وما سيعود على الحياة السياسية والبرلمانية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين فى نفس الوقت.

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ولفت نائب البرلمان، الي ان المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على” ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها ،ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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