نائب ترامب في مصر الثلاثاء المقبل

متابعات ذكرت شبكة "ان بى سي" الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسئولين فى البيت الابيض ، بانه تم إرجاء الزيارة المقررة لنائب الرئيس الإمريكى مايك بنس إلى مصر واسرائيل يوم السبت ، لتبدأ الثلاثاء المقبل بزيارة مصر . وأضافت الشبكة وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سبب تأجيل الزيارة حتى يتمكن نائب ا

متابعات

ذكرت شبكة “ان بى سي” الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسئولين فى البيت الابيض ، بانه تم إرجاء الزيارة المقررة لنائب الرئيس الإمريكى مايك بنس إلى مصر واسرائيل يوم السبت ، لتبدأ الثلاثاء المقبل بزيارة مصر .

وأضافت الشبكة وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سبب تأجيل الزيارة حتى يتمكن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس من ترأس مجلس الشيوخ خلال التصويت على خطة الإصلاح الضريبى.

ونقلت شبكة ان بى سي” الاخبارية الامريكية عن المسئولين بالبيت الابيض الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم القول إن بنس سوف يتوجه إلى مصر يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت المصادر ذاتها أنه كان من المقرر من قبل أن يتوجه فى بداية الزيارة إلى إسرائيل يوم السبت المقبل، ومنها إلى مصر، غير إنه قرر تغيير الجدول بحيث يتوجه الى مصر أولا يوم الثلاثاء ثم يتوجه منها إلى إسرائيل.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه مقابلة بنس، عقب قرار ترامب في 6 ديسمبر الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا أقباط مصر تواضروس الثاني رفض مقابلته للسبب ذاته