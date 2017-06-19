نائب بوتين: مصر وأفريقيا تنتظران انطلاقة مرتقبة بالطاقة النووية

موسكو - عمر سالمقال سيرجي كيريينكو ،نائب رئيس روسيا لشئون الطاقة النووية، إن مصر و تركيا ومعظم البلاد الإفريقية بدأت في الانطلاق نحو الطاقة النووية، لافتاً إلي أن روسيا تهتم دوماً بسلامة المفاعلات النووية، التي تعد من الإنجازات الروسية في هذا المجال، بخاصة أن جميع الدول العالم باتت تستخدم التكنو

موسكو – عمر سالم

قال سيرجي كيريينكو ،نائب رئيس روسيا لشئون الطاقة النووية، إن مصر و تركيا ومعظم البلاد الإفريقية بدأت في الانطلاق نحو الطاقة النووية، لافتاً إلي أن روسيا تهتم دوماً بسلامة المفاعلات النووية، التي تعد من الإنجازات الروسية في هذا المجال، بخاصة أن جميع الدول العالم باتت تستخدم التكنولوجيا الروسية.

أضاف “سيرجي” في كلمته بالجلسة الرئيسة بمؤتمر “أتوم أكسبو، أن امتلاك الطاقة النووية ليس فقط لإنتاج الكهرباء بل تقود أصحابها للريادة في علم الأبحاث، ونأمل أن يصبح المؤتمر السنوي الروسي للطاقة النووية “أتوم إكسبو” المنصة التي يتبادل عليها الأفكار في مجال الطاقة النووية، لافتاً إلى أن عدد المشاركين بالمؤتمر يتزايد سنوياً ليصل هذا العام لأكثر من ستة آلاف مشارك من ستين دولة.

ولفت “سيرجي” أن روسيا افتتحت هذا العام وحدة للطاقة النووية وفقاً لأحدث تكنولوجيا المفاعلات في مدينة “نوفوفارونيج”، وفي العام الماضي بدأت تشغيل أول مفاعل للنيترونات السريعة يستخدم النيتروجين ناقل الحرارة.

وقال “إليكسي ليخانتشيف”، مدير عام شركة روزأتوم الروسية للمحطات النووية، إن روسيا أصبحت دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة النووية لما تلتزم به من عمليات تطوير مستمر للتكنولوجيا النووية، التي أصبحت مصدراً من مصادر الطاقة المتجددة لمساهمتها في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري التي تهدد سلامة وصحة البيئة العالمية، خاصة أن ثلث الطاقة المنتجة حالياً من خلال الوقود الأحفوري الملوث للغلاف الجوي.