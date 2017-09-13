نائب بنك مصر: مصر أفضل بكثير الآن

سمر السيد وهاجر عمران قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصر عانت الكثير من المشكلات خلال الفترات الماضية لكنها اليوم أصبحت فى وضع افضل بكثير مما كانت غليه عقب اندلاع ثورة 25 يناير فى عام 2011ّ. وأضاف فى…



سمر السيد وهاجر عمران

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصر عانت الكثير من المشكلات خلال الفترات الماضية لكنها اليوم أصبحت فى وضع افضل بكثير مما كانت غليه عقب اندلاع ثورة 25 يناير فى عام 2011ّ.

وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمه بنك الاستثمار الاوروبى اليوم تحت عنوان”تعزيز الاستثمارات فى منطقة المتوسط”، أن وصول الاحتياطى النقدى الاجنبى لـ36مليار دولار حاليا يزود قدرة وثقة الجهاز المصرفى.

ولفت إلى أن صدور قانون الاستثمار جاء ليكون أحد النقاط المحفزة لرجال للأعمال لتحفيزهم على الاستثمار فى ظل معالجة مسائل التراخيص فى فترة قصيرة تتراوح بين 7 أيام وشهر.

وتابع “كما تضمن قانون الاستثمار أيضا ألية لفض المنازعات وساهم فى خلق خريطة استثمارية جديدة وحدد الاحتياجات اللازمة لتنمية المناطق المحرومة وإتاحة الكثير من الحوافز والأموال لها”.

ولفت إلى أن البنك المركزى قدم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما غيرت البنوك المحلية استراتيجيتها لتمويل تلك المشروعات.

وأشار إلى تضاعف محفظة بنك مصر وهناك خطة لرفعها فى المستقبل، مشيرا إلى أنها سجلت فى العام الماضى نحو 2.5 مليار جنيه، ومن المستهدف وصولها لـ9مليار فى القريب العاجل .

يذكر أن البنك أنشا أكاديمية للتصميم لتدريب المشروعات الصعيرة والمتوسطة للوصول للنشرات الدولية وكيفية تحديد التوقعات وأعداد القوائم المالية وتسويق منتجاتها على الانترنت.