نائب: بنزين 92 سيرتفع فى يوليو

أحمد الدسوقى:توقع ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع أسعار "بنزين 92" على وجه التحديد مطلع يوليو المقبل.وأشار لقناة "الحياة" مساء السبت، انه سيحاول ومعه كل اعضاء اللجنة بكل قوة لوقف اى زيادة قد تحدث فى البنزين خلال الشهور المقبلة.وكان وزير المالية عمرو الجارحى

أحمد الدسوقى:

توقع ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع أسعار “بنزين 92” على وجه التحديد مطلع يوليو المقبل.





وأشار لقناة “الحياة” مساء السبت، انه سيحاول ومعه كل اعضاء اللجنة بكل قوة لوقف اى زيادة قد تحدث فى البنزين خلال الشهور المقبلة.