نائب: بنزين 92 سيرتفع فى يوليو

أحمد الدسوقى:
توقع ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع أسعار “بنزين 92” على وجه التحديد مطلع يوليو المقبل.
وأشار لقناة “الحياة” مساء السبت، انه سيحاول ومعه كل اعضاء اللجنة بكل قوة لوقف اى زيادة قد تحدث فى البنزين خلال الشهور المقبلة.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد قال فى تصريحات سابقة ، إن التعامل مع ملف دعم المحروقات واحد من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتم وضع خطة لخفضه منذ 2014، لافتا الى أنه حتى الآن لم يتم حسم موعد زيادة أسعار الوقود، ولكن علينا المضي فى خطط الإصلاح، ومواجهة الكثير من القضايا.