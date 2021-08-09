نائب بمجلس الشيوخ : روسيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة في مصر

ويؤكد: عودتها ستحدث انتعاشًا وتنشيطًا كبيرًا في السوق السياحية المصرية

أكد النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية بعد انقطاع دام 6 سنوات يحقق انتعاشًا كبيرًا داخل القطاع السياحي، وذلك في ضوء خطوات الحكومة المصرية وتحركاتها في السنوات الماضية وجهودها في عودتها واستئناف الطيران الروسي لمصر، وتكليلها بالنجاح.

وأضاف أن ما ذلك ما يدل على قوة الدبلوماسية المصرية وحنكتها في إدارة ملف الاقتصادي العام للدولة المصرية والقطاع السياحي بشكل خاص؛ كون السياحة الروسية هي الأكثر وصولًا للمنتجعات المصريةـ طبقًا لإحصائيات فترة ما قبل التوقف.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار عودة السياحة الروسية سيكون له مردود سريع في القريب العاجل؛ كون صناعة السياحة تستهلك أيديًا عاملة خاصة لمعالجة تداعيات كورونا التي أصابت القطاع بضرر كبير.

وأضاف كمال أن روسيا تعد من أكبر الدولة المصدرة للسياحة في مصر، وعودة السياحة الروسية ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيرًا في السوق السياحية المصرية، خاصة في المدن الساحلية، ولا سيما أن السياحة الروسية كانت تمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة قبل توقفها،

لافتًا إلى أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث إنه صناعة تصديرية تجلب نحو 12 مليار دولار وعودة السائح الروسي سيحقق طفرة حقيقة بإيرادات القطاع خلال الفترة المقبلة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن سوق السياحة الروسية هي أول سوق سياحية تتخطى عدد السائحين في مصر 2 مليون سائح عام 2009، واستمرت أعداد السياحة الروسية في التصاعد حتى تخطّوا الـ3 ملايين سائح عام 2014 مقارنة بأعدادها المتواضعة في الأسواق المنافسة لمصر في كل من تونس والمغرب والإمارات وتركيا وتايلاند.

وأوضح كمال أن عودة السياحة الروسية سيسهم في انتعاش القطاعات المتشابكة مع قطاع السياحة مثل قطاع النقل والطيران، فضلًا عن كونه يعطي رسالة إيجابية لكل دول العالم، خاصةً الدول الأوروبية عن الأمن في مصر، ورسالة عالمية لقطاع السياحة وهذه أفضلُ دعاية يمكن الحصول عليها من الجانب الروسي، بغضّ النظر عن أعداد السائحين الروس القادمين لمصر.

وطالب بضرورة عمل عروض ترويجية وتسويقية مع تقديم تسهيلات أكثر للاستفادة من الوافدين لمصر من السائحين.