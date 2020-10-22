سيـــاســة

نائب بـ «الشيوخ »: المشاركة الإيجابية ضمانة لإفراز برلمان يعبر عن الشارع

مع انطلاق مارثون انتخابات النواب ٢٠٢٠
ياسمين فواز 2:15 م, الخميس, 22 أكتوبر 20 2:15 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ ، وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية حق كفله الدستور والقانون لكافة المواطنين؛ حيث إن المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيا ما يكون هذا الرأي واجب وطني.

اقرأ أيضا  الصحة: خطة لتأمين الانتخابات البرلمانية و 3 آلاف سيارة إسعاف أمام اللجان

وأضاف «عضو الشيوخ »، في تصريحات اليوم، أن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الوحيدة لإفراز برلمان يُعبر عن نبض الشارع، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن مجلس النواب الحالي حقق إنجازًا كبيرًا على أرض الواقع بإصدار أكبر عدد من القوانين لخدمة المواطنين وإرساء أركان الدولة، في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق بالرغم من أنه جاء في ظروف صعبة بعد ثورتين متتاليتين، ووضع اقتصادي غير مستقر.

اقرأ أيضا  الحكومة تقرر تضمين المناهج الدراسية رسالة الرئيس بأهمية الوعى والحفاظ على الوطن

وتابع : «البرلمان الحالي بشهادة الكثير من المؤسسات الإحصائية أصعب مجلس منذ أن شهدت مصر الحياة النيابية، موضحا أنه أنجز العديد من القوانين والاتفاقيات المهمة التي كانت تخشى المجالس النيابية السابقة الاقتراب منها، مثل قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون التأمين الصحي الشامل الموجود منذ عام 1995، وكذلك قانون الخدمة المدنية».

وأكد أمين تنظيم حزب «الشعب الجمهوري»، أن مجلس النواب المقبل، سيقوم باستكمال هذه الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة خاصة أن هناك تحديًا كبيرًا للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

اقرأ أيضا  مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإبعاد مواطن أوغندي لأسباب تتعلق بالصالح العام

المال - خاص 2:10 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين انتخابات مجلس النواب: نحشد طاقتنا مع الإلتزام بالحياد

أماني عوض 11:30 ص, الخميس, 22 أكتوبر 20

السفير إيهاب بدوي: تفهم الخبراء الدوليين لعدالة الموقف المصري فى بناء سد النهضة

المال - خاص 11:09 ص, الخميس, 22 أكتوبر 20

قرار جمهوري بتعيين محمد غراب نائبا مساعدا عاما للتفتيش القضائي

المال - خاص 10:19 ص, الخميس, 22 أكتوبر 20

الأزهر يدين محاولة قتل سيدتين مسلمتين بباريس ويؤكد: يخلق جوا من الاحتقان بين أتباع الديانات

عبدالرحمن أبو العنين 7:50 ص, الخميس, 22 أكتوبر 20

نتنياهو :هناك دول عربية ستلتحق بالإمارات والبحرين لتوقيع اتفاقيات تطبيع

المال - خاص 11:56 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20