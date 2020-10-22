نائب بـ «الشيوخ »: المشاركة الإيجابية ضمانة لإفراز برلمان يعبر عن الشارع

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ ، وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية حق كفله الدستور والقانون لكافة المواطنين؛ حيث إن المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيا ما يكون هذا الرأي واجب وطني.

وأضاف «عضو الشيوخ »، في تصريحات اليوم، أن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الوحيدة لإفراز برلمان يُعبر عن نبض الشارع، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن مجلس النواب الحالي حقق إنجازًا كبيرًا على أرض الواقع بإصدار أكبر عدد من القوانين لخدمة المواطنين وإرساء أركان الدولة، في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق بالرغم من أنه جاء في ظروف صعبة بعد ثورتين متتاليتين، ووضع اقتصادي غير مستقر.

وتابع : «البرلمان الحالي بشهادة الكثير من المؤسسات الإحصائية أصعب مجلس منذ أن شهدت مصر الحياة النيابية، موضحا أنه أنجز العديد من القوانين والاتفاقيات المهمة التي كانت تخشى المجالس النيابية السابقة الاقتراب منها، مثل قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون التأمين الصحي الشامل الموجود منذ عام 1995، وكذلك قانون الخدمة المدنية».

وأكد أمين تنظيم حزب «الشعب الجمهوري»، أن مجلس النواب المقبل، سيقوم باستكمال هذه الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة خاصة أن هناك تحديًا كبيرًا للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.