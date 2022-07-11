نائب بـ«الشيوخ» يطالب بوضع خطة تسويقية متكاملة لمسار العائلة المقدسة

طالب المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بضرورة وضع خطة تسويقية متكاملة لمسار العائلة المقدسة تخاطب الداخل والخارج، للتعريف لمقاصد العائلة المقدسة والترويج لها، وذلك بالتزامن مع إعلان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عن الانتهاء من تطوير نقاط مسار العائلة المقدسة الخمس وعشرين فى الـ8 محافظات.

وأوضح ” العسال”، أن مشروع مسار العائلة المقدسة سيمثل نقلة نوعية ومتميزة للحركة السياحية بما يدعم الاقتصاد المصري والمحلي الخاص بالمحافظات الواقعة على طول المسار، مشيرا إلى أنه يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية وحاز على اهتمام عالمى كبير فى عام 2017، بعد اعتبار بابا الفاتيكان المسار “رحلة حج مسيحى”، وهو ما سيعزز بدوره من مفهوم السياحة الدينية في مصر، وسيسهم في تنمية المجتمعات الفقيرة بطول المسار، وتطوير البنية التحتية من طرق ومنشآت لتيسير الرحلة الدينية للسائحين.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه من المتوقع أن تتوالى فى الأسابيع القادمة افتتاح باقى نقاط المسار لتكون جاهزة لاستقبال وفود الحجاج، مطالبا بضرورة أن تكون تلك المقاصد في كل محافظة جاهزة بشكل كامل للإقامة سواء من خلال توفير المنشآت الفندقية متعددة المستويات لخدمة السائحين وإتاحة مطاعم وبازارات بخدمة عالية الكفاءة، كذلك الاهتمام بتقديم الفلكلور والصناعات اليدوية الخاصة بكل محافظة، وتأهيل أصحاب تلك الحرف للتعامل مع السياح، وتوفير كتيبات تعريفية بالمعالم التاريخية الهامة في كل محافظة لتكون فرصة لتعظيم السياحة الداخلية بكل منهم، والنظر في إطلاق تطبيق الكتروني لمسار العائلة المقدسة يشمل تعريف شارح بكافة الأماكن والخدمات في كل نقطة من الـ25 نقطة والتي يمكن أن يحتاج إليها السائح.

وأشاد ” العسال”، بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تعزيز السياحة الدينية وتطوير منطقة كورنيش طور سيناء، أحد مقاصد العائلة المقدسة، وما قام به من خلال إنشاء منطقة ثقافية استثمارية قاعدتها الأصلية الحرف والصناعات القائمة على التمر والنخل والصيد، وإنشاء “محكي” يسرد بطولات أهالي القرية التاريخية، بجانب تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.