نائب بالشيوخ يطالب بالتوسع في تنشيط السياحة الصيفية وإيجاد أسواق لها 

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ ، أن الخطوات التي أعلنتها الحكومة على مدار الفترة الماضية تدعم فرص إيجاد أسواق بديلة للسياحة والترويج لها خارجيا خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها عليها، وذلك حال التنفيذ الصحيح لها بما يزيد من العائد المالي للقطاع ويدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقطاب شرائح متنوعة من السائحين.



وأشار “العسال”، إلى أن الإعلان عن الطيران منخفض التكاليف، وإسناد حملة ترويج للمقاصد السياحية المصرية عالمياً لشركة دولية بجانب إعداد قانون لحماية السائحين، يعزز فرص السياحة الداخلية والوافدة لمصر ويسهل مهمة تنمية القطاع، كما أن التسويق الجيد للجهود التي تتم في تطوير المقاصد السياحية والمناطق التراثية والتعريف بالمقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والحضارة المصرية العريقة سيكون له دور في تنشيط حركة القطاع.



وطالب عضو مجلس الشيوخ ، بضرورة وضع أطر لتنشيط السياحة الصيفية في مصر وإيجاد أسواق لها، بالتزامن مع الجهود التى تمت الفترة الأخيرة للاهتمام بالمحافظات الساحلية، وإبراز ما تتمتع به مصر من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة في الأسواق السياحية المختلفة والمتعددة، والاستفادة من التراث المصرى القديم وما لدينا من مناطق بمختلف المحافظات والسياحة المتخصصة فى تنشيط السياحة وربطها بأجندة من الفعاليات يتم الترويج لها، وتنويع الخطة وفقا لكل فئة عمرية مستهدفة، على أن يتم التوسع في رحلات اليوم الواحد للسائح بإتاحة السبل التي تيسر تنفيذها.



وأضاف “العسال”، أنه لابد من الاستغلال الفعال لمكاتب تنشيط السياحة بالخارج والمعارض السياحية في التعريف بما تمتلكه مصر من مقومات وما شهدناه من اكتشافات أثرية الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة الاعتماد على وسائل مبتكرة في الدعاية خارجيا واستغلال الشخصيات المصرية المعروفة بالخارج في التعريف بما لدينا من مقاصد.



وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن تعزيز السياحة الداخلية ضرورة مهمة في ظل مواجهة أثر التداعيات الراهنة على القطاع، مقترحا النظر في التوسع بتنظيم الرحلات السياحية بالتقسيط ووضع برنامج متكامل يعزز فرص الوعي بين الأطفال والنشء وإتاحة الزيارات للمقاصد السياحية بشكل مخفض، وإنتاج كتيبات فنية تعريفية.