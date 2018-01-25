نائب الوفد يكشف كواليس اختيار مرشح للحزب في سباق الرئاسة

ياسمين فوازقال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب الوفد أن هناك أحاديث متداولة حول إمكانية خوض ممثل عن حزب الوفد للمعترك الرئاسي، موضحا أنه حدثت بالفعل اليوم إتصالات مكثفة بين قيادات الحزب في هذا الشأن.وأكد "فؤاد" أن أي قرار بخصوص إمكانية خوض "الوفد" للإنتخابات ا

ياسمين فواز

قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب الوفد أن هناك أحاديث متداولة حول إمكانية خوض ممثل عن حزب الوفد للمعترك الرئاسي، موضحا أنه حدثت بالفعل اليوم إتصالات مكثفة بين قيادات الحزب في هذا الشأن.

وأكد “فؤاد” أن أي قرار بخصوص إمكانية خوض “الوفد” للإنتخابات الرئاسية سيكون من خلال الهيئة العليا، حيث هي المنوط بها إتخاذ القرارات الإستيراتيجية للحزب، وسوف يعقد إجتماع الهيئة العليا القادم، وإن كانت هناك رغبة أو نية حقيقية لخوض هذه الانتخابات فيجب أن تقر الهيئة العليا هذا الامر.

وأشار “فؤاد” الي أن قرارات الحزب مؤسسية و دائما ما تركن الي الوطنية و تحمل المسئولية.

و نفي الدكتور محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تقدمه أو ترشحه للسباق الرئاسي مؤكدا تمسكه بمبدأ الترشح المبني على التنافسية الحقيقية و ليس مجرد الترشح للترشح.

