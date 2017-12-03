نائب الوزير يرأس اللجنة العليا لتصنيف الجامعات المصرية بهولندا

ترأس د. عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي فعاليات الدورة الثامنة لورش العمل المتخصصة للجنة العليا لتصنيف الجامعات المصرية، وبحضور ممثلي 12 جامعة مصرية، والتي عقدت بمركز دراسات العلوم والتكنولوجيا “CWTS ” بجامعة “ليدن” بهولندا.

وأشار ” خميس” إلى قيام خبراء من هولندا وبريطانيا على مدى يومين، بعرض ومناقشة معايير أشهر التصنيفات العالمية للجامعات والأدوات التي يستخدمها مركز “CWTS” في المؤشرات الببليومترية، فضلًا عن مصادر البيانات وتجميعها، وبالاستشهادات من حيث تغطية الأبحاث المنشورة في قواعد البيانات العالمية، والمحتوى وجودة البيانات، والتدريب على برنامج “Monitor” الخاص بتحليل استشهادات مركز “CWTS”.

وأضاف أنه تم عقد العديد من التدريبات العملية؛ بهدف المساهمة في إعداد ملفات الجامعات التي ستتقدم لمؤسسات التقييم وتنمية مهارات ممثلي هذه الجامعات.