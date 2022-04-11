نائب المفوضية الأوروبية يبحث مع الحكومة المصرية استيراد الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شرق المتوسط ​​

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانك تيمرمانز، إنه التقى خلال زيارته إلى مصر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء مصريين آخرين لمناقشة شراكة الهيدروجين الاخضر المتوسطية، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على التحرك بسرعة لتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن العمل المناخي وانتقال الطاقة النظيفة.

جاء ذلك في تغريدات للمسئول الأوروبي على حسابه بموقع تويتر، عن لقاءاته مع المسئولين المصريين خلال زيارته للقاهرة.

التعاون في مؤتمر كوب 27

والتقى “تيمرمانز” مع وزير الخارجية سامح شكري لمناقشة مؤتمر تغير المناخ” COP27P ” المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، والتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لأفريقيا في هذا الإطار وأنه لن يدخر أي جهد للمساعدة في الخروج بنتائج جيدة من المؤتمر ،فضلا عن دعم التكيف مع التغيرات المناخية في البلدان النامية.

وفي اجتماعات أخرى مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ، ووزير االبترول والثروة المعدنية، طارق الملا، تم مناقشة التعاون المستقبلي في مجال الهيدروجين وطرح مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع ، وكذلك توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شرق البحر الأبيض المتوسط​​.

خفض الانبعاثات في الطاقة والنقل والصناعة

وركز خلال لقائه مع وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على تمويل المناخ وفرص النمو الأخضر وخاصة إمكانات التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات في الطاقة والنقل والصناعة.

والتقى أيضاً مع وزيرة التعاون الدولي،رانيا المشاط لبحث دعم الأمن الغذائي لمصر، وتقوية الروابط التجارية، وجذب رأس المال الخاص، والمزيد من فرص التعاون الثنائي عبر مبادرة GlobalGateway التابعة للاتحاد الأوروبي.