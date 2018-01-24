نائب المصريين الأحرار يلتقي وفد الاتحاد البرلماني الأوروبي

سلوى عثمان التقى أحمد علي، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة المرج، زينة هلال مديرة برامج المرأة والشباب بالاتحاد البرلماني الأوروبي، والسفير عمر مختار كبير المستشارين بالاتحاد.وقال علي إن اللقاء تناول دور الاتحاد في الفترة التي كانت تترأسه مصر من عام 1993 وحتى 1997، وكذلك مناقشة ال

سلوى عثمان





التقى أحمد علي، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة المرج، زينة هلال مديرة برامج المرأة والشباب بالاتحاد البرلماني الأوروبي، والسفير عمر مختار كبير المستشارين بالاتحاد.

وقال علي إن اللقاء تناول دور الاتحاد في الفترة التي كانت تترأسه مصر من عام 1993 وحتى 1997، وكذلك مناقشة الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي في دعم قدرات النواب الشباب فيما يسمى “برنامج دعم القدرات”.

وأضاف نائب المصريين الأحرار أن اللقاء ناقش كيفية دعم شباب برلمان الاتحاد البرلماني الدولي في “اللجان والغرف”، لافتًا إلى أنه لأول مرة تترأس الاتحاد امرأة شابة وهي جبريال أوسين 37 عامًا، كما ناقش اللقاء المقترحات التي يمكن أن ترفع كفاءة النواب الشباب.