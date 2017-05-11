نائب المحافظ تتابع جاهزية صوامع القمح استعدادا لتسليمه بالإسكندرية

مها يونس كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، بالمرور والتفتيش علي شون وصوامع القمح بنطاق المحافظة، للتأكد من تنظيم تسليم الأقماح لهذا العام وتفقد مدى استعداد كافة الأجهزة لاستقبال موسم الحصاد ومدى جاهزية الصوامع لاستيعاب محصول القمح القادم.هذا وقد تفقد

مها يونس

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، بالمرور والتفتيش علي شون وصوامع القمح بنطاق المحافظة، للتأكد من تنظيم تسليم الأقماح لهذا العام وتفقد مدى استعداد كافة الأجهزة لاستقبال موسم الحصاد ومدى جاهزية الصوامع لاستيعاب محصول القمح القادم.

هذا وقد تفقدت الخولي صباح اليوم صومعة الكينج مريوط والتي تتسع لـ ٥٠ ألف طن، وبنكر السلام وصومعة العامرية التي تتسع لـ ١٦٠ ألف طن قمح؛ وذلك لمتابعة عملية توريد القمح، واستطلاع مشاكل الموردين وحل كافة المعوقات والتأكد من سلامة اجراءات تسليم الأقماح وتشوينها، كما فحصت جودة القمح وسعة كل صومعة ووحدة سحب العينات ودرجة النظافة ورطوبة الأقماح.

ووجهت الخولي على مدير مديرية التموين والزراعة وأعضاء لجنة الصادرات والواردات؛ على عدم تأخير أي سيارة تم فرزها بالصوامع، وإدخال السيارات بالكامل منعا لتكدس المرور خارج الصوامع وتسهيلا لعملية تخزين الأقماح، مؤكدة على تيسير التسليم والتوريد في إطار الصورة الضوابط، كما استمعت النائب إلى مشكلات وطلبات موردي القمح.

من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد شدد علي جميع الجهات من الرقابة الإدارية، ومديرية التموين، ومديرية الزراعة والمسئولين عن صوامع الأقماح بالإسكندرية وهيئة الرقابة على الصادرات بوضع خطة لتنظيم تسليم الأقماح لهذا العام استعداد لموسم تجميع الاقماح والذي بدأ في ١٥ أبريل الماضي.

وأكد المحافظ أنه خلال الخطة تم حصر المساحات الزراعية للقمح بالإسكندرية، والتي قدرت بحوالي ٦٦ ألف فدان بواقع كمية حصاد محتملة ٢٠٠ ألف طن لهذا العام، وأكد أن السعة التخزينة في المحافظة أكثر من المتوقع حصاده حيث تبلغ اجمالي الساعات التخزينية لدينا ٣٨٥ ألف طن، والمستهدف تخزينة من القمح حوالي ٢٠٠ ألف طن، كما أن هناك توزيع جيد علي الأماكن علي مستوي المحافظة ومراعاة توقيت نقل واستلام الأقماح ، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جاهزية الصوامع الموجودة بالأحياء والسعة التخزينية لها.

حضر التفقد، مبارك عبد الرحمن مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور مصطفى بخشوان مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، وممثل للجهة المسوقة ومندوب لجنة الصادرات والواردات.