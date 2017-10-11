نائب المحافظين يطالب بسحب استقالة قرطام من البرلمان

ياسمين فواز:طالب النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بالتصويت علي سحب استقالة المهندس أكمل قرطام من البرلمان. وقال الخولي بالمؤتمر العام للجمعية العمومية العادية للحزب المنعقدة اليوم، إن نواب الحزب لهم رأي واضح وموقف قوي داخل البرلمان وعلي رأسهم المهندس أكمل قرطام الذي كا

ياسمين فواز:

طالب النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بالتصويت علي سحب استقالة المهندس أكمل قرطام من البرلمان.

وقال الخولي بالمؤتمر العام للجمعية العمومية العادية للحزب المنعقدة اليوم، إن نواب الحزب لهم رأي واضح وموقف قوي داخل البرلمان وعلي رأسهم المهندس أكمل قرطام الذي كان له دور بارز في دور الانعقاد الأول في المجلس، والنائبة هالة أبو السعد التي نلقبها بالمرأة الحديدة، الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين حصلت علي أفضل أداء في دور الانعقاد الأول، وهذا إن دل فإنه يدل علي أننا نؤمن بمصر ونعبر عن صوت جميع المواطنين.

وأضاف أن حزب المحافظين يشارك في كافة قضايا الوطن وكانت له وقفة وكلمة قوية في كل القضايا التي عرضت علي البرلمان في دور الانعقاد الأول والثاني، كان لنا موقف واضح في قضايا الإرهاب في إطار دستوري وقانوني، ونؤمن أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب الشعب المصري كله، وفي إطار البعد الاجتماعي نؤمن أن الاقتصاد الحر عنصر أساسي لبناء أي دولة، ونحن كحزب نكون أكثر إصرار داخل البرلمان كنا أكثر إصرارا علي تقديم مشروعات خاصة بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الموظفين، الأمر الذي أدي إلي ويادة علاوة الغلاء لمحدودي الدخل بنسبة تجاوزت 8 مليارات جنيه، كما شاركنا في وضع قانون التأمين الصحي.

ووجه الخولى رسائل من حزب المحافظين مفادها أننا كحزب نصطف جميعا فى مواجهة الإرهاب الأعمى وسوف نظل، معبرين عن آمال المصريين ونقدر ونثمن ما تم إنجازه من إعادة بناء مؤسسات الدولة وآن الأوان أن نتوحد لبناء هذا الوطن العظيم وتحيا مصر.