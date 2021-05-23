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نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروع 4171 وحدة سكنية بعمارات السلام في العبور

رئيس جهاز العبور : جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي ومركز طبي وحضانات لتوفير الخدمات اللازمة للمنتقلين للمنطقة
أحمد صبحي 12:06 م, الأحد, 23 مايو 21 12:06 م, الأحد, 23 مايو 21

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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة العبور، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات. لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير مداخل المدينة، و4171 وحدة سكنية بعمارات السلام الجاري تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية “غير الآمنة”، والتي ينفذها جهاز تنمية مدينة العبور.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم بالمرور على مدخل المدينة بالمحور الرئيسى من جهة طريق بلبيس القاهرة الصحراوى، مروراً بالأحياء (الأول – الرابع – خط 10 ).

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كما تفقدوا مدخل المدينة بالمحور الرئيسى من جهة طريق الإسماعيلية الصحراوى، ثم مشروع عمارات السلام، الذى يتم تنفيذه بتكلفة ١.٨ مليار جنيه.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن مشروع عمارات السلام يُعد من أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها خلال المرحلة الحالية، نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتوفير مسكن آمن لسكان المناطق العشوائية.

مشيراً إلى أن مشروع عمارات السلام يتكون من 134 عمارة، تضم 4171 وحدة سكنية، و426 وحدة تجارية، و 475 وحدة إدارية، بجانب خدمات المشروع، وهي ( حضانة – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا – مدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلا – مركز طبي – مخبزان – مشروع الغلق الآمن لمقلب القمامة بحي السلام)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق والتغذية الكهربائية ورافع الصرف الصحي للمشروع.

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وشدد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة في التوقيتات المحددة، مع الالتزام بمستوى جودة الأعمال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.

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بقلم أحمد صبحي

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