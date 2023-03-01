نائب العضو المنتدب لـ«ناصر الاجتماعي»: الصندوق النقدي الاسلامي يخاطب كل المستثمرين

قال محمد عبدالعزيز، نائب العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن الصندوق “ناصر AZ” يخاطب كل فئات المستثمرين، إذ يتراوح الاستثمار به بين 10 جنيهات إلى مليار جنيه.

وأضاف أن الصندوق يعد بداية لعدة منتجات يزمع البنك في إطلاقها خلال الفترة المقبلة توافقًا مع الشريعة الإسلامية لخدمة رأس المال الشعبي.

يذكر أنه سيتم طرح وثائق الإصدار الأول للاكتتاب العام بحجم مبدئي 25 مليون جنيه، موزع على 2.5 مليون وثيقة بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحدة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت خلال فبراير الماضي على فتح باب الاكتتاب من تاريخ 5 مارس 2023 ولمدة شهرين تنتهي في 4 مايو 2023.

أحمد أبو سيف