نائب الشعبة: مصر ضمن 10 دول على مستوى العالم منخفضة سعريا في الخضر والفاكهة (فيديو)

قال حاتم نجيب، نائب شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الطماطم والبصل خلال هذه الفترة مرتفعة عن نفس الفترة في العام الماضي، نتيجة التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الكميات المزروعة خلال العام الحالي نتيجة درجات الحرارة.

وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية في الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير في فضائية صدى البلد، أن سعر الطماطم سينخفض في شهر سبتمبر القادم، وذلك مع بدء الموسم الجديد، موضحَا أنه توجد تحركات سعرية نتيجة العرض والطلب.

وتابع حاتم نجيب نائب رئيس الشعبة: إحنا من أقل 10 دول على مستوى العالم منخفضة سعريًا في الخضار والفاكهة، ويتم التصدير إلى ما يزيد عن 150 دولة.

وأشار نجيب إلي أن المساحات المزرعة بالبصل تراجعت نتيجة تدني الاسعار خلال الاعوام السابقة، قائلا: طالبت في وقت سابق وجود قاعدة بيانات عن كل منتج زراعي بما يتم زراعته وانتاجه ومعدل الاستهلاك والكميات المصدرة والمستوردة.

ولفت نجيب إلى أن هناك منتجات زراعية أخرى تشهد استقرارًا في الأسعار كمثال الباذنجان والفلفل والملوخية وفلفل ألوان.