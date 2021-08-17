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نائب الشرقية يعلق على قرار حجب نتائج الثانوية العامة لأبنائه

عقب تسريبها ونشرها على السوشيال ميديا
ياسمين فواز 6:16 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 6:16 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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أكد النائب حاتم عبدالعزيز ، نائب الشرقية ، والد طالبي الثانوية العامة اللذين تم حجب نتيجتهما بقرار من وزير التربية والتعليم، ترحيبه بقرار الوزير، وعدم اعتراضه عليه.

وقال النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن أبناءه منذ المرحلة الابتدائية وهم متفوقون في دراستهم، ولم يكن متفاجئا بتلك النتيجة التي حصلوا عليها، حيث توقع أن يحصلوا علي ٩٨٪؜ وليس ٩٦٪؜.

ولفت إلي أنه لم ينشر النتيجة علي صفحته ولكن قام بعض المحبين له بمجاملته بالحصول علي النتيجة ونشرها علي السوشيال ميديا.

وأوضح أنه لم يرتكب أي خطأ، خاصة أنه كأب من حقي أن أفرح بنتيجة أبنائي، كما أن التشكيك في نتيجتهم غير مقبول، فليس ذنبهم أنهم أبناء نائب، مشيرا إلي أن شقيقهم الأكبر في الفرقة الرابعة لكلية طب الأسنان، والتحق بالكلية قبل أن يعمل بالسياسة.

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وأضاف: أدفع ضريبة عملي السياسي.. هناك من تلاعب بمشاعر الناس واستغل أن أعصابهم متوترة انتظارا للنتيجة، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في وقت قصير”.

وتساءل: هل النائب ليس من حقه أن يكون ابنه متفوقا؟

ونوه إلى أن ابنه كان يحصل على دروس جماعية مع جميع الطلاب، ومنهم الغني والفقير والسياسي وغير السياسي، متابعا: أليس من حق النائب أن يكون ابنه متفوقا”.

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وأشار إلى أن أكثر ما أحزنه هو كسرة نفس أبنائه بسبب قرار حجب نتيجتهم رغم أنهم ليس لهم ذنب في ذلك، ولكن في الوقت ذاته يرحب بقرار الوزير.

وشدد علي أن ابناءه فور علمهم بالنتيجة عبروا عن فرحتهم وقالوا لي المهم ان تكون راضي عننا وان نكون رفعنا رأسك بتلك النتيجة “.

واختتم تصريحاته بقوله : لكل مجتهد نصيب .. ابنائي شطار جدا وتعاهدوا معي علي التفوق وعدم التسبب في شماتة أحد في بسبب النتيجة وتمكنوا من الحصول علي درجات مرتفعة بمجهودهم “.

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يشار إلي إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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