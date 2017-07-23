نائب الشرابية يقدم كشف حساب عن أعماله البرلمانية

ياسمين فوازقدم النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، كشف حساب عما قدمه لدائرة سواء بالعمل داخل الدائرة أو من خلال البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول.وحرص النائب عمر وطنى، على توجيه الشكر لأهالى الدائرة على الثقة التى وضعوها

ياسمين فواز

قدم النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، كشف حساب عما قدمه لدائرة سواء بالعمل داخل الدائرة أو من خلال البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول.

وحرص النائب عمر وطنى، على توجيه الشكر لأهالى الدائرة على الثقة التى وضعوها به، الذين أعطوه ثقتهم ووضعوا به آمالهم، مشددا على أنه سيسعى جاهدا لأن يؤدى دوره السياسى والرقابى والخدمى، وأنه يسعى لتوفير حياة كريمة لأهالى دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بجانب الاهتمام بعدد من الملفات التى تهم المواطن بشكل عام مثل “النهوض بملف التعليم والعمل على تطوير مناهج التعليم ومواكبة الأساليب المتطورة، بالإضافة الى الارتقاء بملف الصحة نظرًا لارتفاع أعداد المرضى بالدائرة، مشيرًا إلى أن دائرة الشرابية والزاوية كانت مهمشة لعدة سنوات.

وقال وطنى، إن الدور الأساسى لعضو مجلس النواب هو التشريعى والرقابي، لافتا إلى أنه تقدم بـ 25 طلب إحاطة، و6 اقتراحات برغبة، و3 طلبات مناقشة من ابرزها طلب مناقشة بشأن زيادة الاسعار لكل السلع والمنتجات، مضيفًا أن من دور الانعقاد الثانى طلب إحاطة بشأن عدم تشغيل جميع الأقسام بمستشفى الزاوية الحمراء مما أدى إلى سوء الحالة الصحية للأهالى، وطلب آخر بشأن عدم عادلة محافظة القاهرة فى تخصيص محل السوق الحضارى للباعة الجائلين المقام لصالح حى الزاوية الحمراء بموجب قرار مجلس الوزراء، وطلب آخر بشأن تطوير 4 مزلقانات سكة حديد بـ”الشرابية”.

وأضاف وطنى، أنه تقدم بطلب الإحاطة الخاص بشأن عجز الحكومة فى مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار للعديد من السلع، وطلب آخر بشأن عدم اقامة مركز لمرضى ضمور العضلات، وآخر بشأن فتح المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى سوبر ماركت بالدائرة، بالإضافة الى العديد من الطلبات فى الكثير من المجالات.

وأشار “وطنى” إلى أنه شارك فى 15 مشروع قانون، منها مشروع بشأن مفوضية المساواة ومنع التميز، وآخر بشأن انشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية، بالإضافة الى مشروع قانون بحماية المبلغين والشهود والخبراء.

كما طالب وطنى، بإدراج مادة “الاستروكس” ضمن جدول المخدرات لأنها غير مجرمة، وهى من أخطر أنواع المخدرات، وقاتلة وتدمر خلايا المخ، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، على أن يتم تجريمها وتداولها مثل باقى المخدرات.

وأضاف أنه تقدم باقتراح للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن بعمل قسم لعلاج الإدمان، على أن يتم تخصيص حجرتين بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، نظرًا لوجود العديد من متعاطى المخدرات يتمنون العلاج، ويجب على الدولة مساعدتهم.

ولفت إلى أنه تقدم باقتراح آخر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحويل مبنى “الحزب الوطني” المنحل، بمنطقة الزاوية الحمراء إلى مبنى خدمات متكامل يحتوى على شهر عقارى ومركز معلومات يقدم خدمات لأهالى الدائرة، لافتًا إلى أن المقر تبلغ مساحته 350 مترا مربعا، ومكون من ثلاثة طوابق، مغلق ولا يوجد به سوى القمامة والحشرات.

وفى مجال الخدمات الصحية، طالب عمر وطنى رئيس الوزراء بضرورة إنشاء مستشفى عام بدائرة حى الشرابية، لأنه لا توجد مستشفى عام هناك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى الزاوية الحمراء العام لأنها غير مفعلة، بسبب تقرير الإدارة الطبية بوجود خطورة من أحد الأسقف، على المرضى والزائرين، مشيرًا إلى أنه يمكن ترميم السقف الخطر.

وطالب بضرورة الإسراع فى تنفيذ قرار إقامة مستشفى عام بحى الشرابية، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال تنفيذ بنائه، لتقدم خدمة صحية تناسب المواطن.

وأضاف وطنى، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن الإهمال الحكومى لمرضى ضمور العضلات، وعدم تنفيذ وتجاهل الوعود التى حصلوا عليها فى السابق والمتمثلة فى إنشاء مركز لهم على أرض معهد شلل الأطفال وكذلك وعود بتوفير العلاج، مشيرًا إلى أنه طالب بضرورة إلغاء القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 الذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، والذى بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير مركز لهم فى جميع محافظات الجمهورية وأن يضم كل مستشفى قسمًا خاصًا بهذا النوع من المرض، وكذلك وضع معاش استثنائى أو وظائف لهم وربطها بالحد الأدنى للأجور.

كما تمكن النائب عمر وطني، بالتعاون مع وزارة الصحة، من توفير حضانتى أطفال بمستشفى الزاوية الحمراء العام، نظرًا لنقص الحضانات بالمستشفيات الحكومية وارتفاع أسعار الخاصة.

وعن العمل الخدمى قال وطني، أنه تقدم بخطاب إلى رئيس الوزراء، بضرورة العمل على زيادة ميزانية أحياء الزاوية والشرابية أسوة بالأحياء الأخرى، بالإضافة إلى العمل على إنشاء أسواق بدائرة الشرابية للحد من بطالة للشباب، وإنشاء مدارس ثانوية فنية، والعمل على إنشاء نفق يربط بين الزاوية والساحل من ناحية مدينة النور، بالإضافة إلى إصدار عدد 12000 بطاقة تموينية لأهالى الدائرة.

كما قام بتوفير أكثر من 400 طن سلع خلال شهر، للتصدى لأزمة ارتفاع الأسعار لعدد كبير من السلع ونقصها من الأسواق التى يستخدمها المواطن فى حياته اليومية، وذلك لمحاربة الغلاء ومحاولة توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى أزمة الأنابيب التى قام بتوفير أكثر من 9 آلاف أسطوانة خلال شهر ونصف بسعر “المستودع”، للحد من السوق السوداء، ومساعدة اهالى الدائرة فى مواجهة الغلاء والأزمات.

فيما حصل النائب عمر وطنى، على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، على تنفيذ مشروع تحسين الصرف الصحى لمنطقة الأميرية البلد، لافتًا إلى أنها المنطقة تعانى منذ 50 عاما من عدم وجود المرافق والخدمات الحيوية مثل شبكات الصرف الصحي، بالإضافة الى تجاهل المسئولين لهم.

وفى سياق آخر، طالب وطنى، بإرجاء القرار الذى اتخذته الحكومة بتحريك أسعار الوقود نظرًا لمدى تأثيره على محدودى الدخل، وما له من عواقب وخيمة تصيب الشارع المصرى بحالة من الغضب، نظرًا لارتفاع أسعار العديد من السلع المترتبة على تطبيق هذا القرار.

كما تقدم وطنى، بخطاب رسمى إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ لزيادة فتحة العداد للتاكسى الأبيض “البنديرة”، عقب ارتفاع أسعار الوقود ضمن القرارات الاقتصادية.

كما استجاب لمطالب أهالى الدائرة بتوفير خطوط اتوبيسات لعدد من المناطق لخدمة الأهالى الذين يعانون من عدم وجود وسائل نقل الى المناطق البعيدة مثل مدينة السادس من اكتوبر، مضيفًا انه تسلم عدد من الأتوبيسات من هيئة النقل والمواصلات لنقلهم الى عدد من الأماكن التى كانوا يعانون من نقص وسائل النقل اليها.