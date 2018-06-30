نائب السويس يشيد بمجمع بتروكيماويات السخنة ويعتبرها خطوة مهمة فى التنمية

ياسمين فواز قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس فى بيان أصدره اليوم: " تلقينا بالفرحة والأمل والمتابعة مشاركين فى حفل مراسم توقيع إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات والذي يعتبر الاكبر والاهم فى الشرق الأوسط والذي تصل…

ياسمين فواز

قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس فى بيان أصدره اليوم: ” تلقينا بالفرحة والأمل والمتابعة مشاركين فى حفل مراسم توقيع إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات والذي يعتبر الاكبر والاهم فى الشرق الأوسط والذي تصل تكلفته الى 11 مليار دولار ويقام على 5 ملايين متر مربع بالسخنة وعلى أرض السويس الغالية “.

وأضاف النائب ” هذا المجمع الذى سوف يوفر الكثير من فرص العمل للشباب ويساهم فى حل مشاكل البطالة، ومن هنا فإننا نثمن ونقدر غالياً توقيع عقود انشاء الشركة والبدء الفعلى فى العمل على أرض الواقع والإنجاز من أجل مصلحة الوطن العليا.

وتابع النائب: ” واذ نتوجه بالشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل من وزير البترول والنقل .. فإننا نحي جهود الفريق مهاب مميش والمسئولين على المنطقة الاقتصادية الجنوبية بالسويس.

وأضاف النائب ” في هذا الاطار نحي ومثمن جهود كل من ساهم فكراً وتخطيطاً وتمويلاً من الافراد والمؤسسات المصرية والدولية من أجل انشاء هذا الصرح الصناعي العظيم فإن التقدير واجب للمهندس باسل الباز و د. طارق زغلول والمستشار اسامة كمال وزير البترول الاسبق وكل الخبراء والمهندسين والعمال والاطقم الادارية متمنين للوطن والسويس كل التوفيق.