نائب السفير الصيني بالقاهرة: سنتعامل بشفافية مع المجتمع الدولي لمكافحة فيروس كورونا

أكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة المصرية لمكافحة هذا الوباء

قال نائب السفير الصيني بالقاهرة، شياو جين جنغ، إن الحكومة الصينية ستتخذ موقفا بشفافية للتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار نائب السفير الصيني إلى تصريحات السفير الصيني بالقاهرة سابقا حول أن حكومة بلاده تولي أهمية بالغة للجاليات الأجنبية الموجودة بالصين، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العامة هو مجال ذو قيمة بين الصين والمجتمع الدولي .

وأضاف أن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة المصرية لمكافحة هذا الوباء.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفارة الصين بالقاهرة اليوم الثلاثاء، للحديث عن أزمة انتشار فيروس كورونا بالصين وجهود الحكومة الصينية لمكافحة الوباء وأبرز المستجدات في هذا الصدد.