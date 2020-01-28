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نائب السفير الصيني بالقاهرة: سنتعامل بشفافية مع المجتمع الدولي لمكافحة فيروس كورونا

أكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة المصرية لمكافحة هذا الوباء
سمر السيد 4:20 م, الثلاثاء, 28 يناير 20 4:20 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

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قال نائب السفير الصيني بالقاهرة، شياو جين جنغ، إن الحكومة الصينية ستتخذ موقفا بشفافية للتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار نائب السفير الصيني إلى تصريحات السفير الصيني بالقاهرة سابقا حول أن حكومة بلاده تولي أهمية بالغة للجاليات الأجنبية الموجودة بالصين، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العامة هو مجال ذو قيمة بين الصين والمجتمع الدولي .

وأضاف أن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة المصرية لمكافحة هذا الوباء.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفارة الصين بالقاهرة اليوم الثلاثاء، للحديث عن أزمة انتشار فيروس كورونا بالصين وجهود الحكومة الصينية لمكافحة الوباء وأبرز المستجدات في هذا الصدد.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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