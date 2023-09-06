نائب السفير الأمريكي: تنظيم بعثة رجال أعمال إلى واشنطن لتعزيز التعاون

تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الحكومة المصرية قريبا بعثة مكونة من رجال وسيدات أعمال لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وقالت «إيفينيا سيدرياس» نائب السفير الأمريكى بالقاهرة لـ «المال» إن البعثة ستناقش زيادة الفرص الاستثمارية المشتركة، لافتة إلى أنه قد يتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك على هامش إطلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج تطوير مراكز ريادة الأعمال «ريبل» بالشراكة مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مؤخرا.

وأشارت «سيدرياس» إلى أنه تم تنظيم بعثة «طرق الأبواب» لرجال الأعمال المصريين للولايات المتحدة فى شهر يونيو الماضي.

وتشير التقارير الحكومية إلى بلوغ حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 24 مليار دولار فى مجالات عدة كالطاقة والبتروكيماويات والبنية الأساسية والسياحية والزراعة والصناعة .

وقالت «سيدرياس» فى سياق متصل إن هناك أكثر من 10 آلاف رائد أعمال استفاد من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الـ 10 سنوات الماضية عبر البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة والمساهمة فى توفير فرص عمل.

وأضافت أن هناك برنامجًا وهو «بيزنس ايجيبت» يتم تنفيذه مع الحكومة المصرية لدعم ريادة الأعمال ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة فى زيادة إيراداتها ومبيعاتها، وتصل مدته إلى 5 سنوات بتكلفة 35 مليون دولار وتعتبر منحة، لافتةً إلى بدء تنفيذ البرنامج منذ سنتين.

وأشارت إلى أن هذه المنحة لم يتم صرفها بالكامل لاسيما وأن هناك تنوع فى الهيئات التى يتعامل معها البرنامج وهى الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخرا برنامج تطوير مراكز ريادة الأعمال «ريبل» بالشراكة مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويعد برنامج «ريبل» جزءًا من برنامج «بيزنس إيجبت» التابع للحكومة الأمريكية،و يسعى إلى توسيع نوعية وكمية فرص العمل للمصريين من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموجودة بالفعل.

ويعمل البرنامج مع 10 جامعات مصرية لإنشاء وتطوير مراكز ريادة الأعمال لطلاب الجامعات، حيث سترعى هذه المراكز الأفكار التجارية المبتكرة وتشجعها مما سيساعد فى تنشيط خلق فرص العمل.

ويعتمد البرنامج الجديد على شراكة طويلة وناجحة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التى ساعدت فى إنشاء وتأسيس ثلاث حاضنات أعمال للمساعدة فى تدريب 6500 من رواد الأعمال، بما فى ذلك 2000 سيدة و195شركة ناشئة.