نائب الساحل يبحث مع محافظ القاهرة مطالب الأهالى

ياسمين فوازالتقى النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وامين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس مع عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لبحث مطالب أهالى دائرة الساحل.وناقش زيدان خلال اللقاء تطوير مكتب تموين 1 و3 والبدء فى الاحلال الجزئى للمكتبين لخدمة اهالى الدائرة، بالاض

ياسمين فواز

التقى النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وامين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس مع عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لبحث مطالب أهالى دائرة الساحل.

وناقش زيدان خلال اللقاء تطوير مكتب تموين 1 و3 والبدء فى الاحلال الجزئى للمكتبين لخدمة اهالى الدائرة، بالاضافة الي تخصيص ارض المطحن الموجودة فى شارع صموئيل المتفرع من شارع الترعة من قبل وزارة التموين الى وزارة الصحة أو وزارة الداخلية لتقديم خدمات لأهل الدائرة من خلالها سواء كوحدة للغسيل الكلوى او سجل مدنى او شهر عقارى.

كما طالب أمين سر اتصالات النواب برصف وانارة عدد من شوارع الدائرة وتطوير خدمات الصرف الصحى داخل دائرة الساحل.