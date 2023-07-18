نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: نحدث النظام البنكي الأساسي.. وجاهزون للانتقال إلى APIS

قال أليسيو كلوني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية ، إن النظام البنكي الأساسي على وشك تحديثه، مشيرا إلى أنهم يتخذون خطوات جادة وكبرى، وقدرتهم على الإنتقال إلى النظام البيئي المالي المفتوح مع «APIS».

وأضاف كلوني خلال لجلسة على هامش فعاليات مؤتمر «سيملس أفريقيا 2023»، أن التحديات التي تواجه تطبيق النظام البيئي المالي المفتوح، يتعلق بالأمن السيبراني، وآخر يخص السحابة والأمن الحاسوبية وحماية البيانات، مؤكدا أنه من المهم أن يكون لدينا إطار من القواعد عامة يمكن للجميع تطبيقها ونظام بيئي حمايته داخليا وخارجيا لكافة البنوك.