نائب الخانكة: أبوزعبل للأسمدة يحتاج مليار جنيه حتى يستوفي شروط البيئة (فيديو)

أجهزة مصنع أبوزعبل للأسمدة عفا عليها الزمن ويعمل منذ خمسينات القرن الماضي ويسبب ضررا للسكان حول منطقة المصنع

قال النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب عن مركز الخانكة، إن مصنع أبوزعبل للأسمدة يحتاج مليار جنيه حتى يستوفي الشروط البيئة .

أبوزعبل للأسمدة يعمل منذ خمسينات القرن الماضي

وأشار إلى أن أجهزته عفا عليها الزمن ويعمل منذ خمسينات القرن الماضي ويسبب ضررا للسكان حول منطقة المصنع مما جعل الأهالي تتقدم بشكاوى.

وأضأف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد : تقدمت بطلبات إحاطة لمجلس النواب في حضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بشأن مصنع أبوزعبل للأسمدة.

وتابع: “ننتظر التقرير النهائي والمصنع مخالف لكل شروط البيئة والوزيرة زارت المصنغ الشهر الماضي ولم تتحمل الرائحة”.

وتابع : الموضوع أكبر مني وفي ناس كبيرة كلمتني علشان معملش طلب إحاطة وأقعد مع المصنع وأبعد عن الموضوع وأنا رفضت”.