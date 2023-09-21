نائب الإسماعيلية يلتقي وزير التجارة والصناعة العماني لبحث زيادة الصادرات المصرية

التقي النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لبحث سبل رفع حجم الصادرات المصرية وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة للعمل على توفير العملة الأجنبية للبلاد وحل جميع المشاكل التى تواجه المصدرين وتذليل العقبات التى تواجه المصدر المصري.

جاء ذلك حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لزيادة حجم الصادرات المصرية والعمل على توفير عملة أجنبية.

وكان النائب عصام دياب، قد توجه خلال الأيام الماضية إلى سلطنة عمان، وقام بعقد عدد من اللقاءات، بحث خلالها الية توقيع عدة بروتوكولات جديدة لرفع حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.

من جانبه، كشف النائب عصام تفاصيل الزيارة، مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة بهذا الشأن، لافتا إلي تبادل الزيارات مع دول الخليج بالكامل خلال الفترة المقبلة لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وأهم الشئون الإقتصادية لدول التعاون الخليجي والتى تساهم فى رفع قيمة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة، مشيرا إلي أهمية الموالح وبخاصة البرتقال باعتباره واحدا من أهم الصادرات المصرية بدول الخليج، لافتا إلي وضع خطة استراتيجية لضمان حقوق المصدرين والارتقاء بالصادرات المصرية.

ولاقت الزيارة استحسانا من الجانب العماني، الذي أكد عمق العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، وأشاد وزير التجارة والصناعة العماني بجهود النائب عصام دياب في هذا المجال.

فيما أكد وزير التجارة العماني، علي فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين الجانبين في كافة المجالات المختلفة مع زيادة معدلات النمو التجاري خلال الفترة القادمة.

وأشار الجانبان الي جهود وزارتي التجارة والصناعة المصرية والعمانية، مؤكدين علي أهمية تبادل الخبرات للارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية.