نائب الأقصر يطالب بخلق فرص عمل لشباب الصعيد

ياسمين فوازتوجه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تأديته اليمين الدستورية لولاية ثانية.وقال إدريس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هناك الكثير من الملفات المهمة خلال الولاية الرئاسية الثانية، ا

ياسمين فواز

توجه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تأديته اليمين الدستورية لولاية ثانية.

وقال إدريس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هناك الكثير من الملفات المهمة خلال الولاية الرئاسية الثانية، التي تحتاج إلى حلول جذرية كالبطالة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتابع: حان الوقت إعادة الاهتمام بالصعيد بعد حالة الإهمال والتهميش في ظل الأنظمة السابقة، وخلق فرص عمل جديدة لشبابه بعيدًا عن الزراعة والسياحة، من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتدشين المشروعات والمصانع.

وأشار نائب الأقصر إلى أن مصر بفضل تكاتف شعبها خلف الرئيس السيسي ورجال الجيش والشرطة ستتجاوز المحن والصعّاب وتصل إلى مكانتها اللائقة، وستواجه التحديات بكل عزيمة وإصرار.