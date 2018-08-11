نائب الأقصر يبحث المحافظ حل 3 أزمات بينها القمامة

ياسمين فواز التقى النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، لبحث المشاكل والمطالب التي يعاني منها أبناء المحافظة، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم.وطالب "إدريس" من محافظ الأقصر، بسرعة حل أزمة القمام

ياسمين فواز

التقى النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، لبحث المشاكل والمطالب التي يعاني منها أبناء المحافظة، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم.

وطالب “إدريس” من محافظ الأقصر، بسرعة حل أزمة القمامة التي تؤرق المواطنين، والتشديد على رؤساء الأحياء بشّن حملات يومية لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة، وإقالة المسؤولين المقصرين.

كما طالب “إدريس” بسرعة إنهاء أعمال الرصف للشوارع التي تعرضت للكسير جراء أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

من جانبه، أكد “بدر” على أن يجرى حاليًا تنفيذ خطة لإقامة شوارع ومحاور مرورية جديدة ، وإعادة رصف الشوارع التي مرت بها شبكات الغاز الطببعي والصرف الصحي، بجانب تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الصحراوية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق نائب الأقصر والمحافظ، على أهمية مواصلة الجهود والتنسيق والتعاون للإرتقاء بأوضاع المحافظة، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.