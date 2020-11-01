نائب اتحاد المقاولين العرب: نأمل أن يحقق ملف إعمار العراق تقدمًا ملموسًا

قال المهندس درويش حسنين النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصحبة وفد رفيع المستوى إلى دولة العراق للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية جاءت في توقيت مهم، لا سيما أن ملف إعادة إعمار العراق سيكون ضمن الملفات المطروحة على أعمال اللجنة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، قد توجه بالأمس إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

نائب اتحاد المقاولين العرب: مشاركة المقاول العربي والمصري في إعادة الإعمار الأهم في ملف الإعمار

وأضاف درويش خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أنه يأمل أن يحقق ملف إعادة إعمار العراق تقدما ملموسا، خاصة فيما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات العربية والمصرية بشكل خاص في أعمال إعادة الإعمار.

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار بالعراق، فضلًا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

وأشار إلى أن اتحاد المقاولين العرب حرص في عدد من جلساته مناقشة آليات إعادة تعمير الدول العربية التي عانت ويلات الحروب وثورات الربيع العربي والتي من ضمنها دولة العراق، لافتا إلى أن الاتحاد أكد كذلك ضرورة مشاركة المقاول العربي والمصري في إعمار تلك الدول.

وكان على السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب قد كشف سابقًا في تصريحات لـ “المال” عن حجم الاستثمارات التى تستهدفها العراق، لإعادة إعمارها التى تقدر بحوالى 100 مليار دولار.

وأضاف، أن العراق يحتاج إلى ضخ استثمارات فى أعمال البنية التحتية، وشبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى وغيرها.